Лидеры европейских стран желают, чтобы конфликт на Украине продолжался вечно, предположил в соцсети Х лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Накануне портал Euractiv рассказал о том, что Евросоюз планирует отменить временную защиту для находящихся в европейских странах украинцев призывного возраста.

«Они помогают Владимиру Зеленскому и его боевикам торговать смертью. Когда украинцев не останется, они придут за нашими сыновьями», — предупредил политик.

По его оценке, Брюсселю выгодно продолжение противостояния на Украине, так как оно позволяет продвигать инициативу по созданию «европейской армии».

Филиппо резюмировал, что европейцам следует остановить поддержку Киева, как финансовую, так и военную.

Ранее сообщалось, что украинский лидер требует от европейских партнеров отправить обратно на Украину мужчин призывного возраста, покинувших страну после начала конфликта.