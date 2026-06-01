Президент Украины Владимир Зеленский вынужден поддерживать украинских неонацистов, так как иначе они поднимут бунт против него.

© Lenta.ru

С такой точкой зрения выступил журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«У Зеленского, честно говоря, нет выбора. Если он не согласится на эти похороны, если он не воздаст славу этим бандитам, то бандиты сами придут за ним ... Нельзя допустить, чтобы бандиты обернулись против "Зеленого Гоблина". Для него это станет концом», — сказал журналист.

Христофору подчеркнул, что радикалы могут совершить нападение на Зеленского, если он прекратит их поддержку.

Стало известно, как Зеленский настроил против себя всю Польшу

Ранее Зеленский рассказал о планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) .