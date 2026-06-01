Трамп сделал неожиданное заявление о переговорах с Ираном

Переговоры с Ираном излишне затянулись, стали слишком скучными, заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами CNBC.

В понедельник, 1 июня, стало известно, что Тегеран принял решение о приостановке переговоров с США, в том числе, и через посредников. В Иране отметили, что переговоры продолжатся только после того, как Израиль выведет все войска из Ливана и Газы.

Журналисты попросили американского лидера прокомментировать заявления иранской стороны.

«Честно говоря, мне все равно, если они [переговоры] закончились. Мне действительно все равно. Мне совершенно все равно», — подчеркнул Трамп.

Президент пояснил, что затянувшиеся дискуссии с Исламской Республикой «начали становиться очень скучными».

Глава США пояснил, что все же намеревается «спросить» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, «что происходит в Ливане».

Трамп признал также, что не беспокоится о ценах на нефть, которые резко подскочили после публикаций в иранских государственных СМИ о срыве переговоров.

По его мнению, если СМИ объяснят гражданам страны, что дело заключается в необходимости усмирить ядерные амбиции Ирана, то «американцы не станут возражать и согласятся платить за бензин немного больше».