В ООН прокомментировали новость о возможном банкротстве фразой про судный день

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал новость о возможном банкротстве организации. В ответ на вопрос РИА Новости

он сказал, что ООН призвала страны-члены объединения выполнять обязательства по оплате взносов.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что над ООН нависла угроза полного финансового коллапса из-за геополитического соперничества США и Китая. Оба государства перестали в полном объеме выплачивать взносы, используя финансирование как рычаг давления в борьбе за контроль над этой международной структурой.

«Нет какой-то жесткой даты для сценария судного дня», — высказался представитель генсека организации о сроках возможного банкротства.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе ООН получила частичный платеж от Китая в размере порядка 800 миллионов долларов, и это «помогает».

«Но мы призываем все государства-члены выполнять свои обязательства», — заключил Дюжаррик.

В январе 2026 года генсек всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что существуют риски невыполнения программы бюджета на текущий год.