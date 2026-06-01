Задержанный танкер Tagor поставят на якорь на западе Франции

Танкер Tagor, который был задержан у берегов Бреста, поставят на якорь в заливе Дуарнене на западе Франции утром 2 июня. Об этом сообщила пресс-служба Морской префектуры Атлантики.

В префектуре указали, что танкер будет находиться в распоряжении прокурора на время расследования. Судно заподозрили в использовании фальшивого камерунского флага, а также уличили в отказе от выполнения требований ВМС Франции.

Также указано, что вокруг танкера, который 2 июня прибудет в залив Дуарнене, ограничат судоходство. Помимо этого, судно поместят в зону, где нельзя будет осуществлять полеты. Соблюдение этих правил проконтролируют подразделения жандармерии и ВМС Франции.

О задержании следовавшего из России нефтяного танкера Tagor стало известно 1 июня. Операция была проведена в Атлантическом океане Военно-морскими силами Франции при поддержке Великобритании и других партнеров. На борту находились 23 члена экипажа, их гражданство не раскрывается.

Позже в посольстве РФ в Париже заявили, что капитаном судна является гражданин РФ. Прокурор Бреста Стефан Келленберже уточнил, что россиянин не раз отказывался выполнять указания французских военных, из-за чего возникла необходимость взять танкер силой под контроль.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконным задержание Францией танкера Tagor. По его словам, подобные действия граничат с международным пиратством. Представитель Кремля добавил, что российская сторона продолжит принимать меры для обеспечения сохранности своих грузов.