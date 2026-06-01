Украина сможет стать членом Европейского союза в лучшем случае через десять лет.

Как сообщает журнал Economist со ссылкой на неназванных европейских чиновников, требования Владимира Зеленского завершить процесс интеграции к 2027 году абсолютно нереалистичны, а неспособность Киева умерить завышенные ожидания собственного населения является безответственной.

«Украине повезет присоединиться через десятилетие», — приводит издание слова одного из европейских функционеров.

Собеседники журнала отмечают, что европейские страны крайне недовольны низкими темпами проведения реформ на Украине. Кроме того, в Брюсселе опасаются, что принятие Киева в обход стандартных процедур вызовет жесткую реакцию и протесты со стороны других кандидатов, в первую очередь балканских государств, которые годами ожидают своей очереди. На этом фоне среди самих украинских граждан стремительно растет скептицизм в отношении перспектив сотрудничества с Западом.

Еще в середине февраля глава евродипломатии Кая Каллас признала, что страны-члены объединения не готовы озвучить Киеву даже приблизительные сроки. Несмотря на то, что издание Euractiv ранее сообщало о планах начать предметные переговоры с Украиной до саммита Европейского совета, намеченного на 18–19 июня, ряд европейских столиц по-прежнему категорически выступают против расширения блока за счет Киева.