Трамп заявил, что Израиль и «Хезболла» согласились полностью прекратить огонь

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл телефонные разговоры с премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями ливанского движения «Хезболла».

«У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, и никаких войск в Бейрут направлено не будет, а любые подразделения, которые уже были в пути, получили приказ развернуться обратно», — написал он в Truth Social.

Кроме того, американский лидер рассказал, что представители «Хезболлы» в разговоре с ним также согласились полностью прекратить огонь.

«Израиль не будет атаковать их, а они не будут атаковать Израиль», — заключил Трамп.

1 июня в Tasnim сообщили, что Иран приостанавливает переговоры с США из-за непрекращающихся атак Израиля на Ливан. Кроме того, на фоне этого Иран планирует полностью перекрыть Ормузский пролив.

Агентство уточняет, что Тегеран не возобновит обмен посланиями с Вашингтоном до полного вывода войск Израиля из Ливана и прекращения атак.

Трамп заявил, что США не получали от Ирана уведомления о приостановке переговоров.