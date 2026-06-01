Трамп заявил, что Израиль и «Хезболла» согласились полностью прекратить огонь
Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл телефонные разговоры с премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями ливанского движения «Хезболла».
«У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, и никаких войск в Бейрут направлено не будет, а любые подразделения, которые уже были в пути, получили приказ развернуться обратно», — написал он в Truth Social.
Кроме того, американский лидер рассказал, что представители «Хезболлы» в разговоре с ним также согласились полностью прекратить огонь.
1 июня в Tasnim сообщили, что Иран приостанавливает переговоры с США из-за непрекращающихся атак Израиля на Ливан. Кроме того, на фоне этого Иран планирует полностью перекрыть Ормузский пролив.
Агентство уточняет, что Тегеран не возобновит обмен посланиями с Вашингтоном до полного вывода войск Израиля из Ливана и прекращения атак.
Трамп заявил, что США не получали от Ирана уведомления о приостановке переговоров.