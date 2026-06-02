В базу "Миротворца" внесли комика Алексея Щербакова

В базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" внесли российского комика Алексея Щербакова. Об этом сообщает ТАСС. "Авторы сайта, в частности, обвинили его в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в материале. В мае "Газета.Ru" выяснила, что в базу "Миротворца" включили российскую стримершу Аню Акулич. Причиной внесения в базы стало сотрудничество с "Алабугой Политех". В апреле 2026-го девушка освещала турнир по игре Counter-Strike "Alabuga Polytech Cup". Акулич обвиняют в пропаганде войны, публичной поддержке "российской агрессии", а также "финансировании и снабжении подразделений российско-фашистских захватчиков". Сайт "Миротворец", созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в "черный список" ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.