Трамп отреагировал на решение Ирана по переговорам

Соединенные Штаты исключают масштабную операцию против Ирана на фоне приостановки переговоров с Исламской Республикой, рассказал журналистам NBC News президент США Дональд Трамп.

Утром в понедельник, 1 июня, американский лидер заявил, что Тегеран «действительно желает» заключить сделку с Вашингтоном. Он добавил, что это будет выгодно для США и их союзников.

Днем иранские агентства заявили, что Тегеран обвиняет США и Израиль в нарушении режима перемирия «на всех фронтах».

В связи с этим, пояснили журналисты, Иран принял решение приостановить переговорную деятельность, усилить блокаду Ормуза, принять меры в ряде других регионов.

Трамп пожаловался репортерам, что иранская сторона не посчитала нужным официально уведомить его о приостановке переговоров.

«Это уместно, потому что они лучшие переговорщики, чем бойцы. Но они нас об этом не уведомили», — отметил американский лидер.

Президент подчеркнул, что США продолжат блокаду Ормуза, но не планируют резко реагировать на шаг Ирана: «это не значит, что мы собираемся начать сбрасывать бомбы повсюду».

Ранее сообщалось, что цены на нефть подскочили более, чем на 6 долларов за баррель на фоне публикаций иранских СМИ о приостановке переговоров.