Мерц захотел обсудить отношения с Трампом на саммите НАТО

Андрей Дуванов

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует обсудить отношения с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает издание, Мерц хочет организовать особую встречу глав стран Европы. Во время этой встречи он планирует разработать план по улучшению отношений с Трампом. Эта информация появилась на фоне неоднократных заявлений Трампа о том, что Европа вносит недостаточный вклад в обороноспособность НАТО, а также не поддержала США во время конфликта в Иране.

«Мерц планирует принять европейских лидеров позже в этом месяце, чтобы разработать план по смягчению отношений с президентом Дональдом Трампом на саммите НАТО в июле», — сообщает источник.

Издание также добавляет, что на встрече будут представители Германии, Франции, Британии, Италии и Польши. Кроме того, возможно участие генерального секретаря НАТО Марка Рютте.