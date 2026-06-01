Президент Украины Владимир Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы. Об этом заявил глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Telegram-канал «РБК-Украина».

«Это на самом деле его стремление — как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. И я как руководитель офиса президента определенно буду делать все возможное для достижения цели, поставленной президентом Украины», — уточнил Буданов.

По его словам, данная цель является своевременной, продуманной и реалистичной.

Буданов также сообщил, что американская делегация посетит Киев и Москву. Он отметил, что визиты планируются в ближайшее время.