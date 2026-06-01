Трамп: приостановка переговоров с Ираном не означает возврат к бомбардировкам

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что возможная приостановка переговоров с Ираном не означает возврат США к бомбардировкам.

«Это не значит, что мы собираемся начать сбрасывать бомбы повсюду», — сказал он в интервью NBC.

Также Трамп отметил, что США не получали от Ирана уведомления о приостановке переговоров.

1 июня в Tasnim сообщили, что Иран приостанавливает переговоры с США из-за непрекращающихся атак Израиля на Ливан. Кроме того, на фоне этого Иран планирует полностью перекрыть Ормузский пролив.

Агентство уточняет, что Тегеран не возобновит обмен посланиями с Вашингтоном до полного вывода войск Израиля из Ливана и прекращения атак.