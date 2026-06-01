Советник Хаменеи: Иран не допустит дальнейшей эскалации в Ливане

Иран не допустит продолжения морской блокады со стороны США и дальнейшей эскалации в Ливане. Терпение иранских вооруженных сил не безгранично, предупредил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

"Ормузский пролив находится под контролем Ирана. Мы не допустим продолжения морской блокады и не потерпим дальнейшей эскалации в Ливане. Терпение Вооруженных сил Исламской Республики Иран не безгранично", - написал он в Х.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран приостанавливает обмен сообщениями с Соединенными Штатами в рамках переговорного процесса из-за ударов Израиля по территории Ливана. По его информации, Тегеран не возобновит переговоры с Вашингтоном до полного вывода израильских войск с территории Ливана и прекращения ударов.