В Казахстане отреагировали на заявление ЕС о мигрантах

В Казахстане не планируется создание специальных центров для мигрантов из Европейского союза (ЕС).

Такое заявление сделал официальный представитель казахстанского Министерства иностранных дел (МИД) Ерлан Жетыбаев.

«Насколько мне известно, таких переговоров нет», — отметил он.

1 июня Politico со ссылкой на свои источники сообщил, что Евросоюз (ЕС) рассматривает Казахстан и Узбекистан в числе потенциальных стран-партнеров для размещения центров содержания мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища на территории ЕС.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий выступил с жесткой критикой политики ЕС. По его словам, миграционная политика Брюсселя разрушает безопасность границ и социальную сплоченность.