«Вова» под подозрением: в США выступили с резким заявлением о Зеленском

Владимир Зеленский оказался в эпицентре масштабного политического кризиса, вызванного антикоррупционным расследованием в отношении его ближайшего соратника — бывшего главы офиса президента Андрея Ермака.

Как сообщает газета The New York Times, дело создает критическое напряжение вокруг фигуры самого главы государства, чьи позиции и без того давно пошатнулись.

«Это дело создает дополнительное политическое давление на Зеленского, который только недавно встал на ноги после бурного года. Он принес не только коррупционный скандал, но и провалы на фронте, а также нажим из Вашингтона: США требовали закончить конфликт чуть ли не любой ценой», — отмечает издание.

Несмотря на то, что антикоррупционные органы Украины пока не предъявили прямых обвинений самому президенту, ситуация для него стремительно осложняется. В ходе следственных действий и утечек в прессу всплывают детали, ставящие под сомнение непричастность главы режима к финансовым махинациям в его окружении. В частности, внимание следствия привлекли материалы об элитном комплексе недвижимости под Киевом.

Согласно публикации, в документах по одному из особняков значилась пометка, что он предназначен для некоего «Вовы». На текущий момент остается открытым вопрос, идет ли речь о Зеленском, однако сам факт появления такой информации в материалах расследования серьезно бьет по его репутации.

Газета подчеркивает, что подобный поворот событий ставит перед Зеленским неудобный вопрос о том, как он мог не быть осведомлен о коррупционных схемах своих близких друзей и помощников на протяжении длительного времени.