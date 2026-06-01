Иран назвал условия возобновления переговоров с США

Иран приостановил переговоры и «обмен посланиями через посредников» с США в знак протеста против действий ЦАХАЛ в Ливане. Об этом пишет Tasnim в Telegram-канале.

По данным агентства, Тегеран обратил внимание на чрезмерную активизацию ЦАХАЛ в Ливане — захваты населенных пунктов, их зачистку, взятие под контроль ключевых высот — и принял решение приостановить переговорную деятельность.

Иранские официальные лица и переговорщики отметили, что к настоящему моменту США и Израиль «нарушили режим прекращения огня на всех фронтах».

В Тегеране подчеркнули необходимость немедленного прекращения военных операций израильской армии в Газе и Ливане, потребовали немедленно вывести войска из оккупированных районов Ливана.

«Переговоры не состоятся до тех пор, пока не будут согласованы позиции Ирана и сопротивления по этому вопросу», — цитирует агентство представителя переговорщиков.

Кроме того, заметили журналисты, Иран принял решение полностью заблокировать Ормуз, активизировать деятельность в ряде других регионов. В частности, не исключается блокада Баб-эль-Мандебского пролива.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о захвате руин крепости крестоносцев Бофор в Ливане.

Свою публикацию глава ведомства сопроводил фотографией, на которой над разбитой крепостью развеваются флаги Израиля и пехотной бригады «Голани».