Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив

Тегеран готов полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе с целью оказания давления на Израиль, пишет Tasnim.

«Иран и силы сопротивления полны решимости полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать [действия] на других фронтах, включая Баб-эль-Мандебский пролив», – сообщает Tasnim, передает ТАСС.

Отмечается, что такие меры рассматриваются как способ «наказать» израильскую сторону и ее союзников за агрессивные шаги против Ливана.

Ранее КСИР назвал угрозой помощь США судам в Ормузском проливе.

Центральное командование ВС США анонсировало военную операцию против иранских кораблей в Ормузском проливе.