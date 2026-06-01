Мощнейший за почти 50 лет шторм оставил без света жителей Западной Австралии

В минувшие выходные юго-западные районы штата Западная Австралия подверглись удару стихии. Из-за шторма, ставшего самым разрушительным за последние 49 лет, свыше 30 тыс. домов остались без света, передает телеканал АВС.

«Мощный циклон обрушился на юго-западе штата Западная Австралия, став сильнейшим как минимум за последние 49 лет. Около 160 тысяч домохозяйств как минимум один раз оставались без электричества во время непогоды, и примерно 34 тысячи домов до сих пор остаются без света», — передает вещатель.

По данным телеканала, порывы ветра срывали кровельные покрытия, сотни деревьев были вырваны с корнем, массово рушились стеклянные витрины и оконные конструкции.

Экстренные службы зафиксировали рекордное количество вызовов.

Министр энергетики и климатической политики штата Амбер-Джейд Сандерсон охарактеризовала природный катаклизм как «один из наиболее мощных» штормов за последние десятилетия». В настоящее время специальные бригады работают в режиме чрезвычайной ситуации, устраняя последствия циклона. Спасательные службы настоятельно рекомендуют гражданам избегать передвижений без крайней необходимости, не приближаться к поврежденным строениям, а также обходить участки с оборванными ЛЭП и поваленными деревьями.

