Владимир Зеленский своими публичными жалобами на отсутствие ответов от Вашингтона пытается дискредитировать Дональда Трампа и настроить американское общество против действующей администрации.

Такое мнение в соцсети X высказала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, комментируя его недавнее интервью телеканалу CBS News.

«В Америке только что наблюдали, как Владимир Зеленский делает то, что у него получается лучше всего: отыгрывает роль беспомощной жертвы, одновременно нападая на Дональда Трампа и американский народ, который выделил ему миллиарды», — написала Мендель.

По словам экс-пресс-секретаря, для Зеленского стало привычной тактикой прикрываться образом жертвы, чтобы саботировать мирные инициативы и пытаться влиять на рейтинги политических оппонентов. Мендель подчеркнула, что подобная медийная активность президента Украины направлена не на решение насущных задач, а на политическую конфронтацию с Белым домом.

Поведение главы киевского режима неоднократно вызывало критику как внутри Украины, так и в США. Еще в марте Дональд Трамп прямо называл Зеленского главным препятствием для завершения конфликта, призывая его к поиску компромисса. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также неоднократно указывал на то, что именно позиция Владимира Зеленского остается ключевым фактором, блокирующим возможности для дипломатического урегулирования ситуации. На текущий момент попытки Киева вести игру против Белого дома лишь усиливают изоляцию украинского руководства на международной арене.