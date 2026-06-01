Турция осудила действия Израиля в Ливане

Турция решительно осудила агрессивные действия Израиля в Ливане, обвинив его в стремлении дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Мы решительно осуждаем расширение израильской оккупации в Ливане. По всей видимости, правительство [Биньямина] Нетаньяху, как и в Газе, стремится сделать оккупированные территории непригодными для жизни, вынуждая ливанцев к постоянному перемещению. Своей экспансионистской и агрессивной политикой Израиль нацелен на подрыв мира и стабильности в регионе и дальнейшее усугубление гуманитарной ситуации", - отмечается в тексте.

"Международное сообщество во главе с СБ ООН должно незамедлительно предпринять конкретные шаги для прекращения израильских атак и оккупации Ливана", - заявил турецкий МИД.

29 мая Нетаньяху заявил, что подразделения израильской армии в Южном Ливане на ряде участков перешли реку Литани и действуют уже севернее нее. По его версии, израильские войска на этих направлениях добиваются "очень впечатляющих результатов".

С 17 апреля между шиитской организацией "Хезболлах" и Израилем формально действует режим прекращения огня, однако стороны все это время продолжают регулярно обмениваться отдельными ударами в приграничных районах вдоль ливано-израильской границы. 25 мая Нетаньяху заявил, что распорядился усилить удары по объектам "Хезболлах" в ответ на участившиеся атаки с использованием беспилотников по израильской территории.