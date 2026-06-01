Обмен ударами и «окончательное решение» Трампа: зарубежные СМИ о войне Ирана и США

США и Иран обменялись новыми ударами, а проект соглашения о перемирии оказался на грани срыва. Что пишут зарубежные СМИ о войне Ирана и США - читайте в материале «Рамблера».

Новый обмен ударами

На выходных США нанесли удары по Ирану, назвав это «самообороной». По заявлению Центрального командования США, американская авиация атаковала иранские радары, системы управления и ПВО в ответ на сбитый над международными водами беспилотник MQ-1.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ответном ударе по американской авиабазе. Сообщалось, что атакована была база в Кувейте, где ПВО перехватили иранскую баллистическую ракету - от падения обломков пострадали несколько человек. Несмотря на регулярные обострения, действующее с апреля перемирие пока сохраняется, отмечает CNN.

Правки Трампа и тупик в переговорах

В конце прошлой недели Вашингтон и Тегеран были близки к соглашению, которое могло остановить боевые действия и открыть Ормузский пролив. Проект договора, подготовленный при посредничестве Катара и Пакистана, предусматривал продление прекращения огня на 60 дней и продолжение переговоров по иранской ядерной программе. Однако президент США Дональд Трамп направил Ирану новые требования, пишут СМИ.

Трамп настаивает на более жестких условиях по ядерной программе Тегерана и требует гарантий безопасности судоходства, сообщает Axios.

Издание выяснило, что на недавнем совещании в Ситуационном центре президент США лично настоял на изменениях в тексте проекта соглашения. Накануне совещания Трамп заявил, что намерен принять «окончательное решение» по иранскому вопросу.

По данным Axios, Трамп рассчитывает заключить сделку в ближайшее время, но хочет зафиксировать более жесткие и конкретные условия: его главные требования касаются точных сроков и механизмов передачи США иранского обогащенного урана, а также формулировок об открытии Ормузского пролива.

Внесение этих правок запустило новый раунд согласований, который может затянуться еще на неделю. Ситуация осложняется тем, что позиции сторон по-прежнему расходятся в ключевых деталях.

Трамп публично заявляет, что США уничтожат запасы обогащенного урана в Иране, но Тегеран наотрез отказывается обсуждать ядерную программу на этих переговорах. В то же время Трамп исключает выплаты Ирану, тогда как Тегеран называет денежные компенсации обязательным условием сделки. Иранская сторона заявляет, что пока не одобрила финальный текст соглашения, и рассчитывает получить доступ к миллиардам своих замороженных активов.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф уже заявил, что у Тегерана «нет доверия к обещаниям врага» и соглашение не будет подписано, пока не будут учтены интересы иранского народа, сообщает Entekhab.

Морская блокада продолжается

Пока стороны пытаются начать переговоры, ВМС США продолжают блокаду иранских портов. Однако в Сенате США отмечают, что даже при технологическом превосходстве Америки, одними бомбардировками Иран не остановить - у него достаточно дронов и мин, чтобы в любой момент полностью перекрыть Ормузский пролив, подчеркивает CNN.

Нефтяной кризис и цены на бензин

В США стратегический запас нефти за неделю сократился на рекордные 9,1 миллиона баррелей - правительство использует резервы, чтобы сдерживать рост цен.

Даже если соглашение с Ираном подпишут прямо сейчас, на восстановление прежних поставок нефти уйдет не менее двух месяцев, отмечает CNN. Сейчас средняя цена бензина в США составляет 4,34 доллара за галлон - это почти на 46 процентов выше, чем до начала конфликта. Рост цен на топливо уже привел к тому, что лишь 16 процентов американцев оценивают состояние экономики как хорошее.

США тайно проводят суда через Ормузский пролив

Американские военные начали скрытно проводить коммерческие суда через заблокированный Ормузский пролив, пишет The New York Times. Утверждается, что за последние три недели Центральное командование США (CENTCOM) скоординировало проход около 70 гражданских кораблей. Чтобы избежать обнаружения и ударов со стороны Ирана, большинство судов идут «темным» маршрутом с отключенными транспондерами, держась ближе к побережью Омана. Для судовладельцев, чьи экипажи неделями простаивали в Персидском заливе, этот путь стал альтернативой, позволяющей не запрашивать разрешение у Тегерана и не платить ему пошлины.

Несмотря на помощь США, риски для судоходства остаются крайне высокими. Проводка трех судов в день - это лишь малая часть от довоенного потока, к тому же Пентагон не предоставляет кораблям прямого военного конвоя, ограничиваясь лишь координацией с берега. Программа не афишируется, чтобы Иран не начал целенаправленную охоту за американскими подопечными. При этом Тегеран сохраняет жесткий контроль над проливом.