Филиппины пригласили Путина на саммит АСЕАН в ноябре

Филиппины отправили приглашение Владимиру Путину на участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится 10–12 ноября. Об этом сообщил посол Филиппин в Москве Игорь Байлен.

Мероприятие пройдет в столице Филиппин Маниле. Запланированы сессии с отдельными государствами – партнерами АСЕАН по диалогу и Восточноазиатский саммит, на котором состоится общая встреча лидеров государств АСЕАН и их диалоговых партнеров.

Приглашение на участие в саммите было направлено Путину в прошлом году или в начале этого года, отметил Байлен. Он добавил, что Филиппины пока не получили ответа от российского лидера.

"Мы ожидаем ответ МИД или Кремля и надеемся, что Владимир Владимирович сможет посетить нашу страну", – приводит РИА Новости слова посла.

В апреле Путин подписал указ о проведении саммита Россия – АСЕАН в 2026 году в Казани – с 17 по 19 июня. МИД России поручено обеспечить организацию и проведение мероприятия с участием глав государств – членов Ассоциации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данный саммит носит скорее многосторонний формат, однако он не исключил вероятность проведения двусторонних контактов.