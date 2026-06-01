Пока вы не уснули: поручение Путина по доступу в интернет и задержание танкера из РФ

Путин поручил обеспечить бесперебойный интернет даже во время ограничений

Правительство и ФСБ должны принять необходимые меры, чтобы обеспечивать россиянам бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам даже во время связанных с обеспечением безопасности ограничений. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания с кабмином.

Структурам поручено "обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", платежных систем".

Раскрыты обвинения против задержанного Францией танкера из России

Прокуратура французского Бреста начала уголовное расследование после задержания в Атлантическом океане следовавшего из России нефтяного танкера «Тагор». Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Как утверждается, в отношении экипажа танкера начато расследование по обвинениям в «неподтверждении государственной принадлежности судна», «отсутствии флага» и «отказе подчиниться».

Пашинян поблагодарил Путина за сбалансированную позицию по спорным темам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за сбалансированную позицию по нескольким вопросам, вызывающим разногласия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пашиняна.

Отмечается, что собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня.

На Украине назвали «очень хорошим» один вариант окончания конфликта

Для украинских властей вариант заморозки конфликта по линии фронта с получением Киевом гарантий безопасности является "еще очень хорошим".

Об этом "РБК-Украина" заявил один из информированных источников.

Президент Румынии назвал страну происхождения прилетевшего дрона

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что упавший на границе с Украиной дрон якобы был российским.

По его словам, на обнаруженных фрагментах была найдена ​​надпись кириллицей, а исследованные детали полностью совпадают с аналогичными деталями «других беспилотников "Герань-2", ранее обнаруженных на территории Румынии и с полной уверенностью идентифицированных как произведенные в России».

Еврокомиссар призвал «не соблазнять» Путина в одном вопросе

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны НАТО проявить инициативу в дискуссии вокруг европейской оборонной промышленности и обеспечить дальнейшую поддержку Украины.

Он указал, что с 2022 года Украина в 50 раз увеличила объемы производства оборонной продукции, в то время как внутри ЕС все еще нет единого рынка, нет конкуренции, инноваций и развития промышленности.

Украина раскрыла существенную помощь Азербайджана

Азербайджан оказывал Украине «существенную помощь» в зиму с 2025 на 2026 годы за счет поставок генераторов, трансформаторов и кабельной продукции.

Об этом заявил глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль, передает Minval Politika в своем Telegram-канале.

Союзник РФ резко сократил импорт нефти

Морские поставки черного золота в КНР в мае упали до 6,36 млн баррелей в сутки — это минимальный показатель с октября 2016 года, сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Для сравнения: в апреле объем составлял 8,1 млн баррелей, а в феврале (последний полный месяц до ударов США и Израиля по Ирану) — 11,39 млн баррелей. Таким образом, импорт сократился почти вдвое.

Россия ограничила поставки рыбы из Армении с 2 июня

Российские инспекторы выявили серьезные нарушения на рыбоперерабатывающих предприятиях Армении, оставив право на экспорт лишь двум компаниям.

По итогам инспекции, проведенной с 21 по 27 мая 2026 года, доступ на российский рынок сохранили только два армянских поставщика живой рыбы и рыбопродукции, говорится на сайте Россельхознадзора.

Блокировка счетов грозит Исинбаевой из-за долга перед ФНС

Елене Исинбаевой, двукратной олимпийской чемпионке по легкой атлетике, грозит блокировка счетов за задолженность в 705 тысяч рублей перед ФНС, пишет РИА Новости со ссылкой на телеграм-канале Mash на спорте.

По данным издания, ранее счета Исинбаевой блокировали уже дважды – за долг в 818 тысяч в 2025, второй - за задолженность в 283 тысячи рублей в том же году.

