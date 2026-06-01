Moov: задержанный Францией в Атлантике танкер шел под флагом Камеруна

Задержанный Францией в Атлантическом океане танкер Tagor следовал под флагом Камеруна, а не Мадагаскара. Об этом сообщил малагасийский портал Moov со ссылкой на данные первичного осмотра судна французскими военными.

Шедший из России танкер был задержан 31 мая 2026 года ВМС Франции при поддержке Великобритании в Атлантическом океане примерно в 740 км от Бретани по подозрению в уходе от международных санкций, указывает издание. Французская сторона утверждает, что операция была проведена в рамках международного права в целях проверки принадлежности судна. Некоторые мировые СМИ, специализирующиеся на тематике морских перевозок, поспешили сообщить, что Tagor шел под малагасийским флагом. Однако французский спецназ в результате проверки выяснил, что танкер следовал под камерунским флагом в порт Лимбе в Камеруне.

По данным мониторингового ресурса VesselFinder, Tagor ходит под флагом Мадагаскара. Последний заход он совершил в порту Мурманска в начале мая, утверждается на сайте сервиса. Прокуратура Бреста (запад Франции) начала расследование в отношении танкера, задержанного ВМС республики, сообщило агентство AFP со ссылкой на коммюнике ведомства.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Париже, по предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС танкера Tagor является российский гражданин. В дипмиссии отметили, что запросили у французских властей информацию о наличии российского гражданства у членов экипажа танкера. В посольстве уточнили, что французская сторона не уведомляла дипмиссию о действиях в отношении танкера Tagor.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва считает незаконным задержание ВМС Франции танкера, шедшего из РФ. По его словам, это граничит с пиратством.