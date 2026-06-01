Бесперебойный «доступ к телу»: как Рубио стал самым влиятельным членом команды Трампа

Госсекретарь Марко Рубио, которого в начале второго срока Дональда Трампа многие списали со счетов, неожиданно превратился в одного из самых влиятельных людей в администрации, пишут «Ведомости».

Рубио стал известен в США еще в начале 2010-х годов — тогда его называли спасителем Республиканской партии и даже рассматривали как будущего президента. К началу его второго срока Рубио перестали воспринимать как политика с большим будущим: умеренные не видели в нем лидера из-за нежелания сопротивляться Трампу, а сторонники президента не доверяли ему, считая замаскированным глобалистом, говорится в материале.

Все изменилось в мае 2025 года, когда Рубио, помимо поста госсекретаря, назначили и. о. советника по национальной безопасности. Если руководство Госдепом дает ему бюрократический ресурс, то должность советника обеспечивает бесперебойный «доступ к телу» — он ежедневно информирует президента о международных делах и проводит с ним больше времени, чем любой другой член кабинета, пишут авторы.

Из всего окружения Трампа именно Рубио удалось максимально реализовать свои внешнеполитические взгляды: концентрация на Западном полушарии, давление на Венесуэлу, Кубу и Иран — все это он продвигал еще будучи сенатором. Он взял под контроль кадровую политику Госдепа и продвинул своих людей в совет по нацбезопасности.

Рубио провёл переговоры с лидерами Ливана и Израиля

Рубио начал догонять вице-президента Джеймса Вэнса, который долгое время считался бесспорным наследником Трампа. С ноября 2024 года в 36 из 37 крупных опросов лидировал Вэнс, часто с разрывом более 15 процентных пунктов. Однако результаты Рубио росли. В апрельском опросе Atlas Intel он даже обошел Вэнса на 15,8 п.п. (45,4% против 29,6%). По усредненным данным на 27 мая, Вэнс пока лидирует с 38,6%, Рубио находится на втором месте с 21,9%.