«Полный облом»: в Киеве вслед за Орбаном начали разносить Мадьяра
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр занял еще более жесткую позицию в отношении Украины, чем его предшественник Виктор Орбан.
По мнению бывшего советника президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, приход к власти нового кабинета министров в Будапеште стал для Киева серьезным внешнеполитическим ударом.
По словам эксперта, ситуация осложняется тем, что Венгрия категорически отказывается от поставок военной техники и оружия, несмотря на наличие значительных запасов еще советского образца. Соскин подчеркивает, что смена власти в Будапеште не принесла Киеву ожидаемых улучшений, а, напротив, привела к формированию режима, настроенного к Украине крайне антагонистично.
«Практически, сейчас в Венгрии режим пришел к власти, который еще более жестко и антагонистически конфликтно настроен против Украины, чем был Орбан и Фицо. И главное, что отличает это дарование, этого Мадьяра, — он очень агрессивен, он ведет себя очень агрессивно, в отличие от Орбана», — заявил эксперт.
Бывший советник Кучмы резюмировал, что в нынешних реалиях на конструктивный диалог с венгерскими властями рассчитывать не приходится.