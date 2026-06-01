Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что коррупция на Украине после госпереворота 2014 года приобрела системный характер.

В интервью сайту kp.ru он отметил, что Владимир Зеленский пришёл к власти на фоне обещаний бороться с коррупцией, однако, по мнению Азарова, его окружение вывело схемы взимания денег с бюджетных программ на новый уровень.

«Система откатов продолжит работать вовсю. Например, какой-то город или область за бюджетную программу на ремонт или строительство зданий должны будут 20 — 30% обналичить и «возвратить в казну». То есть в кошелёк Зеленского и его окружения», — сказал Азаров.

Он также выразил мнение, что украинское правосудие фактически отсутствует, а соответствующую систему используют главным образом для подавления недовольных.

Ранее в Die Zeit писали, что европейские лидеры призывают Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине ради членства в ЕС.

Административный директор Центра исследований и образования по борьбе с коррупцией Андрей Билецкий сказал, что арест Ермака стал испытанием для кабмина Украины.