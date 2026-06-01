Немецкие работодатели восстали против сборов резервистов

Президент Ассоциации работодателей Германии Райнер Дульгер раскритиковал планы ввести в стране обязательные сборы для резервистов. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он заявил, что новые обременения для бизнеса - это «последнее, что сейчас нужно немецкой экономике».

Всеобщий военный призыв в Германии пока не возвращается. Однако те, кто отслужил в Бундесвере добровольно, вскоре столкнутся с гораздо более серьезными обязанностями: их смогут регулярно призывать на сборы резервистов, практически до самого выхода на пенсию. И даже если это не устроит самих призывников или их начальников, интересы армии будут в приоритете.

Сейчас в Германии действует правило, согласно которому резервист не может отправиться на сборы без одобрения работодателя. Вскоре в стране хотят сделать обязательными учения продолжительностью до шести недель в год.

Власти планируют смягчить действующий «принцип двойной добровольности». Это означает ситуацию, когда для прохождения сборов должны совпасть два «да»: первое «да» от гражданина (резервист имеет право отказаться от сборов); второе «да» от работодателя.

Министр обороны Борис Писториус намерен значительно увеличить численность войск: 260 тысяч военнослужащих плюс 200 тысяч резервистов к 2035 году.

Глава Ассоциации работодателей Германии заявил, что компании готовы внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны. Однако безопасность Германии напрямую зависит и от силы её экономики, подчеркнул Дульгер.

«Если мы хотим привлечь дополнительные кадры в Бундесвер, резерв и оборонную промышленность, необходимо одновременно решать проблему дефицита рабочих рук и специалистов в экономике в целом», - заявил он.

По мнению Дульгера, это лишь усиливает необходимость реформ: смена курса в политике безопасности требует такой же решительной смены курса и на рынке труда.

Кроме того, работодатели считают, что в реформе нуждаются и некоторые правила на случай чрезвычайного положения, которые начнут действовать только при реальной военной угрозе. Речь идет, например, о «Законе об обеспечении занятости». Согласно ему, Агентство по трудоустройству в случае ЧП может переводить сотрудников на другие рабочие места, если этого потребуют нужды гражданской обороны и снабжения.

В Ассоциации немецких работодателей считают нелогичным, что под действие этого закона не подпадают жители страны без немецкого гражданства. Точно так же критику вызывает и то, что женщин в случае необходимости можно привлекать только к медицинской и санитарной службе. По мнению немецкого бизнеса, это не просто устаревшие стереотипы, но и фактор, который неоправданно сужает круг людей, чьи ресурсы можно было бы задействовать.