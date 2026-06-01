Гадалка Ермака предсказала появление новой информации от его разоблачителей
Гадалка бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Вероника Фэншуй прогнозирует появление новой информации по делу Тимура Миндича на этой неделе из-за положения Меркурия. Текст ее публикации привел в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"На этой неделе будет ярко проявлен квадрат Меркурия и Нептуна, а это значит, что у носителей-активистов начнется обострение, и вранья они будут изрыгать из себя еще больше", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Ермак обсуждал с гадалкой удар по Национальному антикоррупционному бюро Украины и кадровые назначения.
О делах Ермака и Миндича
10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (НАБУ и САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался друг Зеленского Миндич. У него и у министра юстиции Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.
В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.
На следующий день НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру и другу Зеленского Алексею Чернышову. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак, возглавлявший на тот момент офис Зеленского, может фигурировать на записях НАБУ. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский его уволил.
11 мая 2026 года Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств, а 12 мая следователи НАБУ вновь провели обыски по месту его жительства. 18 мая Ермак вышел под залог из СИЗО, где провел четыре ночи. Неделей ранее украинские антикоррупционные органы предъявили ему обвинение в легализации 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 140 млн гривен ($3,1 млн). Как писали украинские СМИ, офис Зеленского был вынужден задействовать все возможные ресурсы, чтобы собрать деньги на залог. В итоге, как сообщал журналист Михаил Ткач, на залог собрали больше требуемой суммы - более 154 млн гривен (около $3,5 млн).