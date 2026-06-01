На Украине назвали «очень хорошим» один вариант окончания конфликта

Для украинских властей вариант заморозки конфликта по линии фронта с получением Киевом гарантий безопасности является "еще очень хорошим".

Об этом "РБК-Украина" заявил один из информированных источников.

"Для россиян очень важно, чтобы в итоге мы не чувствовали себя победителями", — заявил он.

Источник также предположил, что если России согласится на заморозку по линии разграничения, то она выдвинет Украине и другие условия — например, потребует признания русского языка как второго государственного или выдачи лиц, причастных к удару по колледжу в Старобельске. При этом источник назвал такие требования "невыполнимыми".

Также в президентском окружении изданию рассказали, что у России якобы есть "четкий план" на случай заморозки конфликта или снижения его интенсивности.

"Их план – вывести на выборы, внутреннюю политическую фрагментацию Украины, поэтому на послабление, и затем на достижение всех тех же целей России – политическим методом или восстановлением полномасштабной войны. Но в условиях значительного внутреннего ослабления и фрагментации Украины", — отметил источник.

Кроме того, собеседник издания в окружении Зеленского подчеркнул, что Киеву "не нужно долгой войны", и поэтому сейчас задача-максимум для украинцев – попытаться за пять-шесть месяцев довести мирный процесс для "приемлемого для Украины" результата.

В мае депутат фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами заявил, что "горячая фаза" конфликта может завершиться до ноября. Затем источник "РБК-Украина" рассказал, что у американцев есть намерение "утихомирить" кризис до выборов в конгресс, которые состоятся 3 ноября 2026 года.

Также в мае издание Kyiv Independent со ссылкой на источники писало, что Россию на переговорах по Украине "беспокоит" вывод ВСУ с территории Донбасса, признание новых территорий за Москвой, контроль над Запорожской АЭС и отмена санкций. Киев же утверждает, что единственным решением является прекращение боевых действий на линии соприкосновения.

В том же месяце издание "РБК-Украина" писало, что украинские власти видят вариант окончания конфликта в остановке боевых действий на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением страны в ЕС.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что Киев готов на прекращение огня и приостановку боевых действий на линии соприкосновения, и это является "сильной компромиссной позицией".