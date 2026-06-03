На Украине рассказали о выгоде Путина от письма Зеленского Трампу

Президент России Владимир Путин получил выгоду от письма украинского лидера Владимира Зеленского американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом написал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Зеленский в своем письме попросил Трампа о помощи, но так и не получил ответа. По словам политика, то, что американский президент проигнорировал это публичное обращение, является «лучшим сигналом» о беззащитности украинской стороны.

Раскрыто, как Трамп отнесся к просьбе Зеленского о поставках боеприпасов

«И тут интересно другое: Зеленский настолько туп, что не понимает последствий от таких своих действий, или (...) опять играет свою роль?» — задался вопросом Дубинский.

27 ма Зеленский направил срочное письмо американскому коллеге Дональду Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Его обращение осталось без ответа.