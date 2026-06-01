Трамп прислал Алиеву меморандум о заморозке санкций с подписью «вы великолепны»

Президент США Дональд Трамп прислал лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву меморандум о продлении приостановки американских санкций с подписью «вы великолепны». Документ опубликовало в Telegram агентство Minval.

На полях опубликованного документа стоит личная подпись президента США, а также рукописная надпись: «Ильхам, вы великолепны!».

Согласно меморандуму, президент США приостанавливает действие поправки 907 к Закону о поддержке свободы США, принятой Конгрессом США в 1992 году. Эта поправка вводила запрет на оказание любой прямой государственной помощи США правительству Азербайджана из-за блокады Армении и Нагорного Карабаха.

Трамп поблагодарил Алиева и Пашиняна

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Алиева с днем независимости Азербайджана и рассказал о дружбе между двумя странами. Российский лидер также отметил, что Азербайджан добился успехов в социальной сфере, в секторе экономики, а также заработал международный авторитет.