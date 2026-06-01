Польша потребовала от Зеленского извинений
Украинский лидер Владимир Зеленский должен извиниться перед президентом Польши Каролем Навроцким за решение присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА»* (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).
Об этом заявил руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает РИА Новости.
Пшидач также предположил, что недавние шаги Зеленского могут быть связаны с планируемыми выборами на Украине и стремлением сформировать собственный политический нарратив.
29 мая Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение украинского лидера присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА».