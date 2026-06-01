Иран заявил о работе с Оманом над соглашением по Ормузу

Иран и Оман продолжают работать над выработкой соглашения по управлению Ормузским проливом, несмотря на оказываемое давление США на Маскат. Об этом сообщил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) исламской республики Алаэддин Боруджерди.

"Обсуждения продолжаются и направлены на выработку рамочного соглашения о том, каким образом Иран и Оман будут совместно управлять Ормузским проливом. Несмотря на давление со стороны США, оманцы также сохраняют приверженность этому процессу и активно участвуют в нем", - сказал он в интервью агентству Mehr.

Как подчеркнул иранский депутат, только Иран и Оман могут решать, как им управлять Ормузским проливом, и никакая другая сторона не имеет права вмешиваться в этот процесс.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.