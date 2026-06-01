Европейские элиты являются главным препятствием к миру на Украине. Такое мнение высказал в эфире программы «Новый уровень» на НТВ политолог Сергей Станкевич.

По его словам, «нынешняя провальная элита», еще управляющая ключевыми европейскими странами, готова говорить с Россией только с точки зрения ультиматумов.

«Они буквально диктуют следующую повестку: выводите войска, сокращайте армию, признавайте вину, идите под трибунал и платите компенсацию. Вот с этой программой, на полном серьезе, они ищут, кого бы прислать в Москву и ее обсудить», - пояснил он.

При этом политолог обратил внимание на то, что в Европе еще не созрели для фиксации поражения на Украине, и нынешняя европейская элита агрессивно готовится к войне к 2030-му году.

Однако они сейчас «начнут поэтапно уходить во тьму», и в будущем никого из них нет, уверен Сергей Станкевич.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к диалогу и назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком со стороны Европы.

В ЕС идею посредничества Шредера не поддержали. Кая Каллас, главный дипломат Евросоюза, заявила, что Европа намерена требовать от Москвы таких же уступок, каких Москва требует от Киева. А канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил РФ в эскалации.