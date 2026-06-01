Действующий сербский лидер Александр Вучич не будет баллотироваться на новый срок, заявил в интервью ТАСС председатель наблюдательного совета государственной газовой компании «Сербиягаз», бывший экс-премьер Сербии Александар Вулин.

«Вучич — конституционный лидер, и в нашей Конституции президентом можно быть только два срока. Он никогда не нарушает Конституцию и не делает ничего подобного. Так что нет», — сказал он.

Вместе с этим Вулин выразил уверенность в том, что Вучич останется в политической жизни страны.

Ранее во время визита в Китай Вучич заявил о возможной отставке.

В декабре в Сербии студенты на протестах собирали подписи за досрочные выборы.