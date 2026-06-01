Новые детали громкого скандала: Брижит Макрон побеждает в судах

Первая леди Франции Брижит Макрон выиграла суд по делу о кибербуллинге против пары, назвавшей ее «господином Жан-Мишелем Тронье, известным как Брижит». Об этом сообщает La Tribune.

Пара из Корсики назвала Брижит Макрон «Жан-Мишелем Тронье» в своей налоговой декларации - в графе «другие нетрудоспособные лица на иждивении». Во Франции при подаче декларации можно указать людей, которые находятся на иждивении у налогоплательщика (например, тяжелобольных родственников или людей с инвалидностью), чтобы получить налоговые вычеты.

Супруги использовали теорию заговора о Брижит Макрон для политического троллинга. Корсиканцы были приговорены к четырем и трем месяцам лишения свободы условно, отказались от права на обжалование в Кассационном суде, поэтому приговор окончательно вступил в силу.

В начале 2025-го блогер из США Кэндис Оуэнс начала распространять информацию, что первая леди Франции - на самом деле мужчина, и личность Брижит якобы присвоил себе ее брат Жан-Мишель Тронье.

Летом 2025 года супруги Макрон подали против Оуэнс иск в суд американского штата Делавэр. В 219-страничной жалобе утверждается, что она подвергла их «кампании глобального унижения». В иске приводится ряд доказательств, опровергающих заявления Оуэнс, включая фотографии юной Брижит, опубликованное в газете объявление о ее рождении и тот факт, что она родила троих детей от своего первого мужа.

Осенью в Париже прошли судебные разбирательства по делу десяти человек, обвиняемых в киберпреследовании Брижит Макрон. Восьми мужчинам и двум женщинам в возрасте от 41 до 60 лет были предъявлены обвинения в многочисленных злонамеренных комментариях относительно пола и сексуальной ориентации первой леди, а также в спекуляциях на ее 25-летней разнице в возрасте с мужем. Большинство подсудимых получили условные сроки от четырех до восьми месяцев.

La Tribune отметил, что процесс против Оуэнс затягивается. Всего за несколько дней до первых процессуальных слушаний в Высшем суде Делавэра от Оуэнс ушел один из её ключевых адвокатов, Марк Касовиц. Он внезапно вышел из дела, не став вдаваться в подробности и объяснять причины. Из-за этого новые слушания перенесли на июнь, они пройдут там же, в штате Делавэр.