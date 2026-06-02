Пашинян оценил беседу с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивным разговор с президентом России Владимиром Путиным, который они провели 1 июня.

"Вчера я с президентом России разговаривал, поблагодарил, конечно, за звонок. Он мне позвонил, чтобы поздравить меня с днем рождения. Ну, мы поговорили о текущих делах, и у нас состоялся позитивный разговор. Я думаю, что лучшим шагом сейчас в этом контексте было бы отказаться от всяких ограничений и так далее", - сказал глава армянского правительства.

Путин 1 июня по телефону обсудил с Пашиняном итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета и в ходе разговора поздравил премьера Армении с днем рождения. Согласно пресс-службе армянского правительства, собеседники обменялись и мнениями о текущих вопросах двусторонней и многосторонней повестки дня. Премьер-министр Армении поблагодарил президента РФ за взвешенные позиции, дружественный тон, а также за поддержку по ряду вызывающих разночтения вопросов. Собеседники договорились продолжить обсуждения при ближайшем удобном случае в формате встречи.