Пашинян поблагодарил Путина за сбалансированную позицию по спорным темам
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за сбалансированную позицию по нескольким вопросам, вызывающим разногласия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пашиняна.
Отмечается, что собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня.
"Премьер-министр Армении поблагодарил президента России за сбалансированную позицию по ряду вопросов, вызывающих разногласия, за дружелюбный тон, а также за поддержку", - говорится в сообщении пресс-службы Пашиняна.