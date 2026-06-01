Назван возможный ответ РФ на задержание танкера «Тагор» французскими ВМС

Задержание французскими ВМС нефтяного танкера «Тагор», шедшего из России, носит характер пиар-акции и преследует экономические цели. Об этом в интервью Рамблеру заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Эксперт объяснил, почему инцидент не навредит российскому экспорту, и рассказал, каким может быть ответ Москвы.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил в соцсети X, что ВМС страны задержали в Атлантическом океане следовавший из России нефтяной танкер «Тагор». Глава государства отметил, что операция была проведена в открытом море при поддержке ряда союзников Франции, в том числе Великобритании. По его словам, задержание танкера было произведено «в строгом соответствии с морским правом».

Эксперт подчеркнул, что задержание нефтяного танкера в Атлантическом океане не является уникальным событием. Париж и ранее координировал свои действия с Лондоном для блокировки судов, перевозящих российское сырье. Подобные операции носят демонстративный характер, поскольку напрямую нарушать Конвенцию ООН по морскому праву европейские страны не могут. Чтобы обойти юридические ограничения в международных водах, французская сторона использует формальные зацепки.

Подобные инциденты происходят периодически, это не какая-то громкая новость. Именно Франция, как правило, выступает страной, которая задерживает танкеры, перевозящие российскую нефть. Из-за этого такие суда сейчас фактически не идут через Ла-Манш, где они максимально уязвимы. Вблизи пролива Великобритания с Францией и раньше координировали свои действия, задерживая танкеры. Однако здесь важно понимать, что эти суда формального отношения к России не имеют: они принадлежат иностранным компаниям и ходят не под российским флагом. Они лишь перевозят российские нефтепродукты. Поэтому для Франции это во многом пиар-акция, попытка позиционировать себя главным борцом с Россией. На практике они задерживают суда в международных водах, хотя с точки зрения Конвенции ООН по морскому праву делать этого нельзя. Исключение — если судно идет вообще без флага или подозревается в его подмене. Этим французы и пользуются. Они задерживают танкер чисто формально, обвиняя в нарушении флага, сопровождают в свои территориальные воды, а через несколько дней отпускают, когда выясняется, что с документами все в порядке. Но сам медийный факт сыгран. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Помимо политических дивидендов, действия европейских стран преследуют и конкретную экономическую цель. За счет создания искусственных рисков для судовладельцев ЕС пытается удержать стоимость перевозки российской нефти на высоком уровне. Однако, по словам специалиста, реального ущерба так называемому «теневому флоту» это не наносит, так как объемы альтернативного флота на мировом рынке сейчас избыточны.

«Подобные действия со стороны европейцев имеют и определенный экономический эффект. Они призваны поддерживать постоянное ощущение риска для судовладельцев — чтобы те закладывали в цену возможные проверки и задержки. Таким образом европейцы хотят сохранять стоимость фрахта на перевозку российской нефти на высоком уровне. В последнее время она, наоборот, снижалась из-за падения объемов мировых морских перевозок. Кроме того, Венесуэлу сейчас выводят из-под санкций, она перестает пользоваться услугами "теневого флота", и этого флота на рынке стало с избытком. Перевозчики начали конкурировать за российскую нефть, снижая цены, а французы своими действиями пытаются показать, что риски высоки, и вернуть тарифы наверх. Но для "теневого флота" задержание одного танкера абсолютно не критично. Судно даже не выпадает из логистических цепочек, его отпустят через пару дней, как это бывало во все предыдущие разы. Но даже если бы мы безвозвратно лишились одного судна, это не стало бы проблемой: в "теневом флоте", перевозящем российскую, иранскую и венесуэльскую нефть, насчитывается порядка 1500–1700 танкеров. Этот флот огромен», — отметил Юшков.

Говоря о возможных ответных шагах Москвы на инцидент в Атлантике, эксперт указал, что у России уже есть опыт реагирования на подобные провокации. В арсенале средств есть как демонстративные жесты в виде привлечения боевых кораблей ВМФ РФ для защиты гражданских судов, так и зеркальные юридические процедуры в отношении европейских торговых судов на Балтике.

«Как Россия может ответить? Мы уже видели, что Москва предпринимала демонстративные действия — например, когда российский боевой корабль сопровождал танкеры при проходе через Ла-Манш. Но, разумеется, весь объем наших перевозок российский военный флот физически не сможет обеспечить конвоем, слишком много судов задействовано. Поэтому периодически Россия практикует такое сопровождение, но не на постоянной основе. Кроме того, возможен и зеркальный ответ. В прошлом году уже был случай, когда Россия задерживала в Балтийском регионе европейское торговое судно, кажется, эстонское. Мы точно так же продемонстрировали, что имеем право и можем проверять чужие флаги, и это тоже не будет являться нарушением Конвенции ООН по морскому праву», — заключил аналитик.

Капитаном танкера «Тагор», который задержали ВМС Франции, мог быть россиянин. Об этом ранее сообщили в посольстве России в Париже, передавал ТАСС.