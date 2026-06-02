Мадьяр рассказал о планах после визитов к Мерцу и Макрону

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что проведёт переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего примет в Будапеште премьер-министра Ирландии Михола Мартина. Об этом он написал в соцсети Facebook*.

«Отправляюсь в Берлин и Париж! Сегодня у меня состоятся двусторонние переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а завтра — с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В четверг я приму премьер-министра Ирландии», — сообщил Мадьяр.

Венгерский премьер впервые встретится с лидерами трёх стран после того, как занял свой пост. О чём пойдёт речь на переговорах, он не уточнил.

Петер Мадьяр занял пост премьер-министра Венгрии 9 мая 2026 года, сменив Виктора Орбана, руководившего страной на протяжении многих лет. В отличие от своего предшественника, Мадьяр считается более прозападным политиком и выступает за сближение с Евросоюзом, с которым у Будапешта при Орбане возникали частые конфликты по вопросам верховенства права, миграционной политики и помощи Украине.

