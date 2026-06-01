Мадьяр пригрозил импичментом президенту Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригрозил импичментом президенту Тамашу Шуйоку, если тот не уйдёт в отставку добровольно. Заявление прозвучало после встречи двух политиков во дворце Шандора в Будапеште.

"Я сообщил президенту о том, что если он не изменит свою позицию и не уйдет в отставку добровольно, то сегодня же я проинформирую фракцию правящей партии "Тиса" о наших предложениях и мы немедленно начнем необходимые процедуры в парламенте", — сказал Мадьяр на пресс-конференции.

Согласно венгерским законам, существует несколько вариантов лишения президента полномочий. При необходимости фракция "Тисы" готова внести в парламент поправки к конституции, чтобы отправить Шуйока в отставку.

Мадьяр заявил, что глава государства не справился со своими обязанностями и в минувшие годы не препятствовал злоупотреблениям предыдущего правительства Виктора Орбана. Напомним, Венгрия — это парламентская республика. Президент в стране выполняет в основном церемониальные функции, в то время как основная власть принадлежит правительству.