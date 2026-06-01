Обзор иноСМИ: паника в Евросоюзе и самосвалы против бомб в Иране

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Иран сорвал миллиардную стратегию США с помощью самосвалов

Иран оперативно раскопал свои подземные арсеналы и теперь готов выпустить гораздо больше дальнобойных ракет по Израилю и объектам в других странах Ближнего Востока, сообщает CNN. По мнению экспертов, это наглядно демонстрирует ограниченность американской стратегии бомбардировок. В течение нескольких недель удары США и Израиля ограничивали Ирану доступ к его подземным ракетным базам: в ходе этих атак уничтожались дороги и заваливались входы в туннели. Однако спутниковые снимки, которые проанализировал CNN, показали, что Иран использовал простую технику - бульдозеры и самосвалы - чтобы ликвидировать последствия этих дорогостоящих кампаний. Это говорит о том, что ракетный потенциал Тегерана невозможно уничтожить одними лишь ударами по входам в туннели. Иран и США достигли предварительного соглашения об открытии Ормузского пролива, но для проработки всех деталей потребуется еще несколько месяцев работы.

Если же боевые действия возобновятся, Иран будет в состоянии «продолжать запуск ракет до тех пор, пока у него есть пусковые установки и расчеты, даже если производство [ракет] остановлено», отметил эксперт по вооружениям Сэм Лэр. Он подчеркнул, что ничто не мешает Тегерану оснащать пусковые установки ракетами из обширных запасов. Президент США Дональд Трамп неоднократно указывал на ракетный арсенал Ирана как на причину войны. Трамп перечислял «полное уничтожение ракетного потенциала Ирана, пусковых установок и всего, что с ними связано» в качестве одной из пяти задач своей операции. Сеть подземных ракетных баз появилась у Ирана не вчера - её начали строить более 20 лет назад. Эти бункеры отлично защищают как сами ракеты, так и пусковые установки. Некоторые объекты спрятаны под сотнями метров скальной породы, и у США и Израиля просто нет эффективных вариантов для атак на такие глубины. Эксперты полагают, что в подземных хранилищах Ирана остается около 1000 ракет.

«ЕС паникует из-за Китая»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас недавно сравнила борьбу ЕС с зависимостью от Китая с лечением тяжелой болезни. По её словам, Европе может потребоваться «химиотерапия», а сам процесс, скорее всего, будет болезненным. Ее слова наглядно показывают, насколько жестким становится тон Европы в отношении Китая. А ведь КНР для Евросоюза - второй по величине торговый партнер после США, пишет The New York Times. Газета подчеркивает, что Пекин ведет все более агрессивную торговую политику, а импорт китайских товаров в Европу стремительно растет. На фоне этого лидеры и бизнес ЕС серьезно тревожатся из-за своей зависимости от КНР и спорят о том, как её сократить. Поскольку доминирование Китая в производстве только усиливается, Европа видит в этом экзистенциальную угрозу для собственной промышленности. Брюссельский аналитик Еромин Зеттельмайер считает, что в ЕС сейчас «по сути, панические настроения» из-за доминировали Китая: присутствует ощущение скорого краха промышленности и надвигающейся опасности.

Тревога Брюсселя натыкается на жесткий отпор со стороны Пекина: китайские чиновники предупреждают, что КНР ответит на любые меры. И эта перепалка, судя по всему, только разгорится в ближайшие недели. В июне мировые лидеры соберутся на саммит «Большой семерки» во французском Эвиане, чтобы обсудить дисбалансы в глобальной экономике. Сразу после этого вопрос Китая будет включен в повестку встречи лидеров всех 27 стран Евросоюза. Сокращение зависимости от КНР может оказаться крайне сложной задачей для Европы. Политики и бизнесмены опасаются ответных мер, а потребители зависимы от того, что продает Китай. Европейцы продолжают скупать более дешевые китайские товары, особенно электромобили. В прошлом году Китай дважды запрещал экспорт редкоземельных минералов и магнитов в ответ на американские пошлины. Эти запреты затронули Европу, которая использует оба материала в высокотехнологичном производстве и производстве экологически чистой энергии. В апреле Пекин представил новые правила, которые дают чиновникам огромные полномочия. Теперь они могут проверять корпоративную отчетность компаний, допрашивать сотрудников и даже запрещать топ-менеджерам выезд из Китая, если посчитают, что те помогают выводить производственные цепочки за пределы страны.

Почему экономика Германии увязла в глубоком кризисе

Экономика Германии продолжает стагнировать, пишет Berliner Zeitung. В своем весеннем отчете экономические советники правительства снизили прогноз роста на 2026 год с 0,9 до скромных 0,5 процента. Одновременно они предупредили о новой опасности: слабая конкурентоспособность и старение населения накладываются на резкий рост социальных взносов. Если ничего не менять, то к 2040 году на соцвыплаты будет уходить почти половина - до 50 процентов - от заработка немцев.

Глава Совета экономических экспертов, одна из самых влиятельных экономистов в Германии Моника Шнитцер заявила, что страна увязла в глубоком структурном кризисе, хотя снижение прогноза роста и связано в основном с Ираном. По ее мнению, жесткие реформы пенсий, медицины и страховок теперь просто неизбежны. Экономист предупредила, что ситуация станет очень серьезной, если немцы не смогут стать «более инновационными и продуктивными». Шнитцер добавила, что Берлин недооценивал инновационный потенциал Китая. Долгое время считалось, что китайцы в основном копируют, но не создают собственные инновации. Эксперт назвала «огромной ошибкой» снисходительные замечания немецких бизнесменов о Китае.

Москва и Вашингтон увязли в вечной вражде?

Автор издания Asia Times считает, что отношения между Вашингтоном и Москвой продолжают стремительно ухудшаться: глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что переговоры по конфликту на Украине фактически заморожены, а последние контакты лидеров на высшем уровне показывают глубокое охлаждение. Противостояние последних лет разрушило всю систему международной безопасности, которую две сверхдержавы выстраивали со второй половины XX века. В эпоху холодной войны Москва и Вашингтон, несмотря на жесткое соперничество, умели договариваться об ограничении вооружений и правилах поведения на море, что удерживало мир от катастрофы. Сегодня же большинство этих договоров разорвано, четкие сферы влияния размыты, а конфликт вокруг Украины и взаимные попытки ослабить друг друга лишь сильнее раскачивают и без того нестабильную мировую политику, считает автор статьи.

При этом современный взгляд на этот конфликт часто упускает из виду более глубокую историю, которая длится уже более 250 лет. Отношения России и США никогда не были простыми и всегда развивались волнообразно - от периодов жесткого недоверия до тесного сотрудничества. Стороны успешно торговали еще до обретения Америкой независимости, Россия поддерживала Вашингтон в годы Гражданской войны в США, а позже страны становились союзниками в обеих мировых войнах. С другой стороны, геополитические амбиции неизбежно сталкивали их в Тихом океане, Китае, а затем и в глобальном масштабе после 1945 года. Исторический опыт показывает, что будучи соседями, Россия и США уже не раз преодолевали подобные кризисы. Чтобы не допустить появления новых разрушительных форм этого соперничества, обеим державам жизненно необходимо переосмыслить свои роли в мире и заново выстроить стабильный фундамент для диалога, заключил автор статьи.

Почему мэрия польского города убрала флаг Украины

С фасада мэрии польского города Люблин сняли флаг Украины, который висел там более четырех лет рядом с флагами Польши и ЕС. Это решение вызвало бурные дискуссии среди местных жителей и депутатов: одни посчитали этот шаг запоздалым, а другие - несвоевременным и опасным, пишет Interia. Незадолго до этого с требованием убрать флаг выступил местный депутат от партии «Право и справедливость» Петр Гаврыщак. Он назвал это «проявление солидарности» с Киевом затянувшимся и подчеркнул, что решение Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ имя «Героев УПА*» (ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация) стало «пощечиной» для семей поляков, погибших на Волыни. На фоне этого скандала в Польше даже предложили лишить Зеленского высшей польской государственной награды.

Впрочем, городская администрация Люблина официально заявила, что сняла флаг не из-за давления местного депутата, а из солидарности с официальной позицией Варшавы. В мэрии пояснили, что Люблин пошел по стопам других польских городов и разделяет жесткую критику МИД Польши в адрес Зеленского, поскольку героизация формирований, ответственных за массовые убийства поляков, оскорбляет историческую память народа и мешает честному диалогу. При этом власти города подчеркнули, что Люблин остается открытым и солидарным городом, а сама Польша «не перестает быть союзницей Украины в ее борьбе за независимость». В официальном заявлении мэрии отмечается, что чиновники не видят противоречия между жесткой защитой исторической правды и поддержкой украинцев.

