Украинский флаг сняли с ратуши в Люблине из-за решений Владимира Зеленского, связанных с УПА*.

«Ещё в пятницу флаг гордо развевался над зданием мэрии. Его сняли незаметно... Действия напрямую связаны с решением Зеленского», — говорится в сообщении портала Interia.pl.

Отмечается, что прославление формирований, ответственных за преступления против гражданского населения, наносит вред исторической памяти народа, оскорбляет память польских жертв и препятствует развитию искреннего диалога между народами.

Глава МВД Польши Томаш Семоняк ранее указал на ошибку Зеленского в «потере сердец поляков» из-за УПА.

25 мая на Украине на территории Национального военного мемориального кладбища захоронили останки сотрудничавшего с нацистами во время Второй мировой войны главаря ОУН Андрея Мельника и его жены Софии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и их приспешников.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).