© Московский Комсомолец

С фасада городской ратуши в Люблине демонтировали флаг Украины, который находился там с 2022 года. Решение властей города стало ответом на действия Владимира Зеленского по героизации участников УПА* (признана в РФ террористической и запрещена). Как сообщает издание Interia, городская администрация официально подтвердила, что этот шаг является реакцией на политику Киева в отношении исторических событий.

«Прославление формирований, ответственных за преступления против гражданского населения, стирает историческую память нашего народа, ранит память польских жертв и препятствует налаживанию искреннего диалога между нашими народами», — заявили представители мэрии Люблина.

Власти города подчеркнули, что, несмотря на снятие символики, Люблин сохраняет приверженность принципам международного сотрудничества. Однако город намерен последовательно требовать уважения к исторической правде и достойного увековечения памяти жертв трагических событий прошлого. Решение о демонтаже флага поддержал советник горсовета Петр Гаврищак, который ранее выступил с резкой критикой политики Киева.

«Это пощечина, направленная на семьи жертв УПА* на Волыни, Подолье и во многих других местах», — прокомментировал Гаврищак решение Зеленского о присвоении имени героев организации украинскому центру специальных операций.

Напряжение вокруг фигуры Владимира Зеленского в Польше продолжает расти. Ожидается, что 8 июня состоится заседание совета Ордена Белого орла, на котором будет рассмотрен вопрос о лишении главы киевского рнежима этой высокой государственной награды. С соответствующей инициативой выступил президент Польши Кароль Навроцкий. Ранее от поддержки Владимира Зеленского по этой же причине отказался бывший президент Польши Лех Валенса.

* — Признанная в России террористической и запрещенная организация