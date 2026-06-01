La Stampa: в ЕС всерьез не приняли требование Украины о вступлении до 2027 года

РИМ, 1 июня. /ТАСС/. В Брюсселе никто всерьез не воспринял требование Владимира Зеленского гарантировать прием Украины в ЕС на полных правах до 2027 года. Как пишет газета La Stampa со ссылкой на источники в европейских структурах, занимающиеся вопросом, могут уйти годы на осуществление Киевом всех требуемых реформ и норм, чтобы завершить переговоры о вступлении.

Издание допускает, что обсуждение может начаться на ближайшем Европейском совете в июне, но в целом первые конкретные шаги могут быть сделаны не раньше июля. "Все страны ЕС в целом согласны, что Киев должен продемонстрировать, что готов заработать себе права на вхождение", - пишет газета. После ухода со сцены Виктора Орбана, который возражал против приема Киева, прочие существовавшие, но остававшиеся за скобками препятствия стали более очевидны, отмечает газета . В первую очередь это проблема для сельскохозяйственного сектора, которая с приемом "житницы Европы" станет достаточно острой для Франции, Польши и Италии и других стран, получающих поддержку собственного аграрного сектора. Немаловажным фактором является и то, что Украина с населением 38 млн остается страной с разрушенной экономикой и нуждающейся в восстановлении. Газета также отмечает, что существуют структурные проблемы самого ЕС в способности абсорбировать новых членов. В Брюсселе знают о необходимости реформ для продолжения расширения, заключает издание.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц направил письмо другим лидерам государств ЕС и главам Еврокомиссии и Евросовета, предложив наделить Украину специальным статусом "ассоциированного члена" сообщества, который позволил бы представителям Киева участвовать в работе руководящих институтов без права голоса. Мерц представил свою инициативу "не как облегченную версию членства в ЕС", а как расширение существующего соглашения об ассоциации 2014 года, что, по его мнению, способствовало бы ускорению процесса вступления. Канцлер также предложил интегрировать Украину во все военные структуры сообщества и распространить на нее действие статьи 42.7 Договора о Европейском союзе, предусматривающей взаимопомощь в сфере обороны.