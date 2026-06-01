Иран и США хотят заложить в мирное соглашение один пункт

В соглашение о прекращении войны, которое обсуждается между Ираном и США, может быть заложен пункт, подразумевающий подкрепление сделки резолюцией Совета безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в ходе брифинга, передает РИА Новости.

"14 пунктов подразумевают лишь основные статьи, среди которых есть положение о том, что если сделка будет достигнута, то она должна принять форму резолюции Совбеза ООН, чтобы у него была правовая защита", - сказал Багаи.

При этом он добавил, что иранская сторона не считает, что резолюция Совбеза ООН даст гарантию выполнения этого соглашения, потому что подобный опыт у Тегерана уже был.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.