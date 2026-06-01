В Киеве рассчитывают на завершение горячей фазы конфликта до ноября текущего года. Как сообщает издание «РБК-Украина», со ссылкой на источники, в окружении Владимира Зеленского предполагают, что администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться остановки боевых действий до выборов в Конгресс в ноябре. Именно с этим связаны заявления Зеленского на закрытой встрече с однопартийцами о возможности прекращения боевых действий осенью.

В украинских политических кругах связывают возможные мирные инициативы Вашингтона с рисками для правящей Республиканской партии. По данным собеседников издания, из-за угрозы потери контроля над Палатой представителей и Сенатом хозяин Белого дома планирует форсировать переговорный процесс. Ожидается, что вскоре Украину могут посетить ключевые американские переговорщики — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

«Мы предполагаем, что американцы намерены попытаться все "утихомирить" до их выборов осенью, — сообщил источник издания в окружении Владимира Зеленского. — Американцы думают, что ему (Дональду Трампу, - Ред.) будет сложно на выборах. Поэтому будут пытаться решить».

Программой-максимум на ближайшие месяцы в Киеве считают фиксацию позиций по актуальной линии фронта с получением гарантий безопасности. При этом украинские власти опасаются, что в ходе диалога Москва выдвинет невыполнимые требования — например, предоставление русскому языку статуса второго государственного или выдачу лиц, причастных к ударам по Старобельску. По мнению западных дипломатов, некоторые из таких требований в гуманитарной сфере могут показаться США и странам Европы вполне приемлемыми, однако внутри Украины они вызовут серьезное возмущение.

Главная угроза для Киева при сценарии снижения интенсивности боев кроется во внутриполитической дестабилизации. Представитель окружения Зеленского уверен, что пауза в боевых действиях будет использована для раскачки ситуации в стране.

Стоит отметить, что в конце мая текущего года президент России Владимир Путин в ходе общения с прессой в Астане объяснил свои слова о скором финале противостояния. Он подчеркнул, что сделал это заявление, исходя из анализа ситуации на поле боя, где российские войска ежедневно наступают по всем направлениям. До этого в Кремле неоднократно указывали, что Москва отдает приоритет дипломатическому урегулированию, однако в случае отказа Киева и Запада от переговоров все цели специальной военной операции будут достигнуты силой оружия.