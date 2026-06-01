Премьер Швеции предложил взять Канаду в Евросоюз

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Канада могла бы вступить в Евросоюз, несмотря на отсутствие географических оснований. По его словам, ЕС — это вопрос не только географии, но и общих ценностей. Интервью он дал канадскому телеканалу CTV.

"Евросоюз — это, очевидно, вопрос географии, что понятно из названия. Но это также и вопрос ценностей, вопрос того, с какими странами вы бы хотели интегрироваться в различных аспектах", — сказал Кристерссон, добавив, что Евросоюз — "очень гостеприимный клуб для единомышленников".

Дискуссия о возможной интеграции Канады в ЕС активизировалась после угроз президента США Дональда Трампа об аннексии страны. В апреле президент Финляндии Александер Стубб уже говорил, что канадские ценности близки европейским и вступление в союз было бы возможным. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас и вовсе предложила считать Канаду соседкой Европы — через общую арктическую границу.

Однако в самой Оттаве эти идеи не прижились. Ещё в июне прошлого года премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что власти страны не намерены рассматривать вопрос вступления в Евросоюз.