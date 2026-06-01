Депутаты Полтавского горсовета запретили "русскоязычный культурный продукт". Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская на своей странице в "Фейсбуке" *(запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

"Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о запрете русскоязычного культурного продукта. Решение разработано в связи с потребностью в защите украинского информационного пространства", - написала чиновница.

Ограничения будут действовать на транспорте, в заведениях общественного питания и культуры, торговых площадках и других публичных пространствах. "В частности, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий и тому подобного", - указала Ивановская.

Подобные моратории уже действуют в Днепропетровске, Киеве, Черкассах, в Тернопольской и других областных и городских общинах Украины.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах вводят запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что неоднократно становилось поводом для конфликтов.